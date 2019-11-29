هيثم شاكر يطلق كليب «يا حبيبة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طرح المطرب المصري هيثم شاكر كليب يا حبيبة بعد النجاح التي حققته الأغنية منذ انطلاق ألبوم معرفة قديمة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وتم تصوير أغنية يا حبيبة في اليونان مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس.

وألبوم معرفة قديمة منذ انطلاقه حقق نجاحا كبيرا وتصدر ترند تويتر أكثر من مرة وظل محافظا على المركز الأول في موقع iTunes ليعزز تفوقه على جميع الألبومات العربية والأجنبية داخل مصر، و تضمن ترند يوتيوب 7 أغان من الألبوم.

كما أحيا هيثم شاكر مؤخرا عدة حفلات ناجحة تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا باعتباره سفير حملة أنت أقوى من المخدرات وكان أحدثها حفلته بجامعة حلوان والتي حضرها أكثر من 80 ألف شخص بحفل نادي الزهور تحت رعاية صندوق علاج ومكافحة الإدمان والتعاطي والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. والشهر الماضي أحيا أكبر حفل جماهيري على مستوى محافظة الفيوم حيث حضره أكثر من 30 ألف شخص وتم تسليمه درع الجامعة تكريما له بعد حرصه على تبرعه بأجره بالكامل لصالح مستشفى جامعة الفيوم.

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ويأتي ألبوم معرفة قديمة بعد 5 سنوات من التحضير تعاون خلالها مع كبار المؤلفين والملحنين، ويضم الألبوم 13 أغنية وهي: ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، احنا افتراقنا، مفيش بُعد بينسّي، ماتغيبوش، بابي مفتوح، معرفة قديمة.

ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم النجم المؤلفون أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني، رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 13 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.