شكرا لقرائتكم أحمد حلمي يسترجع ذكريات المراهقة.. وصورة توثق اللحظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قرر الفنان المصري، أحمد حلمي، أن يعود بالزمن إلى الوراء ويشارك جمهوره لحظة مرت عليها سنوات طويلة لاسترجاع ذكرياته.

ونشر حلمي صورة يظهر فيها بمرحلة المراهقة، ولم يكن قد ارتدى النظارة الطبية وقتها. والتقطت الصورة في منزله ومن خلفه يظهر قفص خاص بتربية العصافير.

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كما علق قائلاً: "الزمن الجميل لما كانت الأقفاص بتتعلق من غير عصافير.. والبلكونة ليها شباك والترنج بني في بيج"، إلا أنه قرر أن يسخر من ملابسه التي ظهرت غريبة في الصورة.

واختتم حديثه: "هو كله يعدي إلا الترنج البني"، في إشارة إلى المظهر الغريب الخاص بالملابس في الفترة الزمنية التي التقطت فيها الصورة.

إلى ذلك تفاعل الجمهور بآلاف التعليقات على الصورة، ليرد حلمي ويكشف عن كونها التقطت في المملكة العربية السعودية.