شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاحه فى 4 حفلات هناك.. وائل كفورى يحيى حفل ليلة رأس السنة بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم اللبنانى وائل كفورى حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد يوم الثلاثاء 31 ديسمبر، ومن المقرر أن يقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه القديمة والجديدة منها "ياهوا"و"حبيبى اللى بحبه".

كان كفورى قد أحيا خلال شهر نوفمبر الحالى 4 حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية فى عدة ولايات مختلفة منها لوس أنجلوس وميامى.

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وكان كفورى قد طرح أغنية "استشبهت فيكى"، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحققت نجاحا كبيرا، إذ نالت الأغنية إعجاب جمهور وائل فى مصر والوطن العربي، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.

يذكر أن النجم اللبنانى شارك فى فعاليات مهرجان جرش بالأردن والتى أقيمت نهاية شهر يوليو الماضى، فضلا عن مشاركاته فى عدة حفلات عربية كبرى، حيث أحيا حفلا ضمن فعاليات مهرجانات طرابلس الدولية، فضلاً عن إحيائه حفلا ضخما آخر يوم 14 يوليو الماضى على مسرح القاعة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية فى مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية.