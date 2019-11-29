شكرا لقرائتكم خبر عن نصيحة الفنان محمد إمام لمواجهة اليأس:"افتكر كل التحديات اللى واجهتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان محمد إمام ، نصيحة إلى جمهوره لمواجهة الاحساس باليأس.

وقال الفنان محمد إمام :" كل ما تحس بيأس .. افتكر انت بقيت فين دلوقتي .. افتكر كل التحديات اللي واجهتها .. كل الحروب اللي كسبتها .. و كل المخاوف اللي تغلبت عليها".



محمد إمام

وأوشك أبطال فيلم "لص بغداد" على الإنتهاء من تصوير الفيلم، الذى يلعب بطولته النجم محمد إمام، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى في يناير المقبل، حيث يتبقى لفريق العمل 72 ساعة فقط وينتهى التصوير تماماً، والفيلم من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف تامرإبراهيم.