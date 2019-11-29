شكرا لقرائتكم خبر عن عريس الطفولة "مكتوبابك يابولين".. شاهد محمد هنيدى يواصل السخرية من صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لوصلة المزاح للنجم الكوميدى محمد هنيدى مع جمهوره، حيث كان نشر صورة له فى فترة الطفولة يحمل فى يده علية سجائر.

أعاد الفنان محمد هنيدى، اليوم نشر نفس الصورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب، حيث ظهر بجانبه عروس تحمل صورته أيضا، وعلق:" والله مكتوبالك الجوازه يابولين".



محمد هنيدى

سخر متابعو الفنان محمد هنيدى، حيث كتبت رزان:" واحد بيحفل على نفسه أنا أول مره أشوف حد بيحفلل على نفسه"، وأضافت رنا:"أنت مش هتبطل كوميديا وهتفضل طول عمرك عسل"، وعلق آخر :" لما تتجوز بنت عمـك".

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وكان هنيدى قد نشر صورة له بالأبيض والأسود من مرحلة الطفولة، حيث ارتدى "فانلة داخلية" حاملا علبة سجائر، ومتجهم الوجه، وعلق عليها قائلا: "لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللى فى إيديى إنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة كان زمان ماحدش قربلها دلوقتى".