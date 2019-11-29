شكرا لقرائتكم خبر عن عيلة الموهوبين.. شقيقة حلا وهنا شيحة تبدع على "تيك توك" بأغنية صغيرة على الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واحد من البيوت الفنية الذى أخرج العديد من المواهب هو بيت الفنان التشكيلى أحمد شيحة، والذى أنجب 4 بنات وهن، حلا وهنا ومايا ورشا، حيث كانت حلا شيحة أسبقهن فى الشهرة، وقدمت العديد من الأعمال الفنية والبطولات السينمائية والدرامية، قبل أن تقرر الاعتزال، ولكنها عادت العام الماضى لتواصل مسيرتها الفنية.



حلا شيحة

أما هنا شيحة، فواحدة أيضا من نجمات جيلها، قدمت العديد من الأدوار السينمائية والدرامية، بل أنها أثارت الجدل بسبب زواجها ثم انفصالها من الفنان أحمد فلوكس، بينما قدمت الشقيقة الثالثة مايا شيحة فيلما واحدا وهو "أسرار البنات"، مع المخرج مجدى أحمد على، ولم تكمل مسيرتها الفنية.



هنا شيحة



مايا شيحة

أما الشقيقة الرابعة وهى رشا، فلم تقدم أعمالا درامية أو سينمائية من قبل، إلا أنها قررت أن تقدم بعض الفيديوهات القصيرة عبر موقعى "تيك توك"، و"انستجرام"، والتى تعتمد فيهم على أن تتفاعل مع مقطع من أغنية، مع بعض الحركات التمثيلية التى تتماشى مع الأغنية.



رشا شيحة

رشا نشرت عبر حسابها على تيك توك، فيديو لجزء من أغنية "صغيرة على الحب"، والتى غنتها الراحلة سعاد حسنى، وقد لاقى الفيديو اعجاب متابعيها على "انستجرام"، فيما نشرت حلا شيحة نفس الفيديو عبر حسابها على انستجرام، وحقق أكثر من 60 ألف مشاهدة فى ساعات قليلة للغاية، بينما طالبها متابعو شقيقتها بأن تدخل مجال التمثيل كشقيقتها هنا وحلا ومايا.