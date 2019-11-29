شكرا لقرائتكم خبر عن شاب ينتحل صفة ابن كارمن لبس وزياد رحبانى لجمع تبرعات من المتظاهرين فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحل شاب صفة ابن الفنانة اللبنانية كارمن لبس والموسيقار زياد رحباني، وذلك لجمع التبرعات المالية من المتظاهرين فى لبنان، بهدف مساعدة الثورة . ونفت الفنانة كارمن لبس الأمر كله، قائلة أنها تقع ضحية منتحل صفة يدعي بأنه ابنها وابن الفنان زياد الرحباني، وبأن الشاب يقوم بجمع التبرعات المالية من المتظاهرين منتحلاً اسم فارس زياد الرحباني. Advertisements وتابعت هذا الشاب لم يتوقف في فعلته هذه عند هذا الإدعاء اللاأخلاقي، بل أمعن في كذبه وأكمل بجمع التبرعات المالية من المتظاهرين، لذا ومنعاً لأي ضرر أو أذى قد يتعرض له أي إنسان، أرجو من الجميع نشر الصورة واعتبار ما ذكرت إخباراً واجراء التعقبات اللازمة بحق منتحل الصفة.

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