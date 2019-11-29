شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان والمخرج الفريد كمال إبراهيم والعزاء بكنيسة العذراء مريم بمسرة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الفنان والمخرج الفريد كمال إبراهيم وأقيمت الجنازة ظهر اليوم بكنيسة السيدة العذراء مريم بمسرة من شارع شبرا، وحددت أسرة الفنان العزاء اليوم الساعة 6 مساء بقاعة كنيسة العذراء مريم بمسرة.

كمال إبراهيم بدأ نشاطه الفني فى منتصف الستينيات بأداء أدوار صغيرة فى السينما المصرية في أفلام مثل (الجزاء، سكرتير ماما، مغامرة شباب، واحدة بعد واحدة ونص)، وفي منتصف الثمانينيات التحق بالتليفزيون، وقد كان له نشاط أكاديمى بالمعهد العالى للفنون المسرحية.