تراند اليوم : القلب يعشق كل جميل .. إحدث ظهور لهنا الزاهد – صور

أذهلت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها بإطلالة جديدة مميزة ظهرت من خلال صورة نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وتألقت فيها بملابس سوادء حيث اختارت قميصاً شفافاً ومنقطاً في الجزء الأعلى منه. وهو ما أثار إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. وتعليقاً كتبت: “قريباً” من دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

وحققت الصورة في ساعات قليلة جداً ما يزيد على 341 ألف إعجاب. ويشار إلى أنها أعلنت في وقت سابق التخلي عن الملابس السوداء التي ارتدتها حداداً على وفاة طليق والدتها الفنان طلعت زكريا.

ونشرت على حسابها نفسه صورة لها ظهرت فيها مرتدية تي شيرت أبيض. إلا أنها تعرضت على إثر هذا لبعض الانتقادات حيث اعتبر بعض المتابعين أنها أخذت هذا القرار قبل الأوان.