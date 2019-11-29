تراند اليوم : البقاء لله .. زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة “سلوي الرافعي” في ذمة الله

توفيت منذ ساعات السيدة سلوى الرافعي، زوجة الفنان الكبير عبد الرحمن ابو زهرة.

وتعد سلوى الرافعي، مؤلفة وكاتبة سينمائية، كتبت مجموعة من السهرات التليفزيونية منها “الاتحاد النسائي” “زهرة الحب” و”عودة الربيع”، و”نصف شقة”، و”قلوب صغيرة على الطريق”، إضافة لكتابة قصة مسلسل “يا رجال العالم اتحدوا” إلى جانب كتابة السيناريو والحوار لسبعة أعمال منها “طيور النورس”، “رصاصة في العقل”.

وكانت زوجة عبدالرحمن أبوزهرة قليلة الظهور في المناسبات الفنية، وهي أم زوجة الفنان مفيد عاشور، وظهرت في إحدى تكريمات زوجها عبدالرحمن أبو زهرة في العام الماضي.

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كان أعلن الفنان مفيد عاشور، وفاة زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، دون توضيح أي أسباب تخص الوفاة.

وكتب “عاشور”، عبر حسابه الرسمي على موقع “الفيسبوك”:” توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعى والدة زوجتى .. ( زوجة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة ).

وطلب مفيد عاشور من الجمهور الدعاء لها قائلًا: “رحمها الله وغفر لها واسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة”.