تراند اليوم : قبل ختام مهرجان القاهرة .. ناتالي إيمانويل بالمايوه في الجونة – صور

نشرت الفنانة العالمية ناتالي إيمانويل ، بطلة المسلسل الشهير game of thrones الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، صورة لها أثناء قضاءها إجازتها في مدينة الجونة بمصر ضمن جولتها السياحية .

وثقت ناتالي زيارتها للجونة في مصر من خلال نشر صور لها على الشاطئ و هي تعمل كوب من العصير في يدها عبر خاصية الستوي على “إنستجرام” .

نشرت الفنانة الأجنبية أكثر من صورة على خاصية الستوري عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام ، منذ أن وصلت مصر و أهمها صورها في الأقصر و الاهرامات و المتحف المصري .

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جدير بالذكر أن الفنانة تقضي جولة سياحية أثناء وجودها في مصر لحضور فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.