أحمد كرارة في كواليس «خيبة أمل».. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري أحمد كرارة، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، بصورة من كواليس مسلسل “خيبة أمل” اللبناني الذي يشارك فيه.
أحمد كرارة، ظهر في الصورة وهو ملطخ بالدماء في الصورة ووسط رجال الدفاع المدني، وعلق عليها قائلًا: “من كواليس مسلسل خيبة أمل مع فريق الدفاع المدني اللبناني، الشخصية إللي بلعبها في المسلسل، ضابط المخابرات المصري يوسف أحمد”.
المسلسل يضم عدد من النجوم المصريين والسوريين واللبنانيين، وهو من بطولة أمير كرارة، رنا يمين، والتي تؤدي دور زوجة كرارة، و طلال مارديني، وجوي سلامة، وكارلوس عازار.
العمل من تأليف جوزيف عبيد، وإخراج إيلي برباري، وهو مقتبس عن حكاية حقيقية حدثت في الواقع، وتدور أحداثه حول البحث عن آثار تم تهريبها إلى إيطاليا، وإلقاء القبض على الفاعلين، كما يتخلل العمل قصص حب متشابكة ورومانسية، وتم تصويره في منطقة البقاع في لبنان وفي مصر.
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