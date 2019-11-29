إليسا تداعب بحر المكسيك بأنوثة مفرطة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغلت الفنانة اللبنانية إليسا تواجدها في المكسيك، حيث احيت هناك حفل غنائي، وقررت الاستمتاع بنزهة بحرية ممتعة.

إليسا شاركت الفانز أجواء نزهتها على أحد شواطئ مدينة كانكون المكسيكية، حيث بدت بـ«كاش مايوه» مثير على البحر، مسدلة شعرها بشكل غير مصفف، وهو الـ«لوك» الذي اشعّت فيه أنوثة وجاذبية، كما عكست اللقطات مدى سعادتها وانطلاقها واستمتاعها بوقتها على البحر.

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النجمة اللبنانية تقوم حالياً بجولة فنية، احيت خلالها عدة حفلات غنائية بكندا والمكسيك، كما استغلت فرصة تواجدها في كندا لقضاء عطلة عائلية مع شقيقتها نورما، وشقيقها كميل.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا أغنية وطنية جديدة بالتزامن مع الأحداث المضطربة التي تشهدها لبنان حالياً، وذلك بعنوان «عم ثور» من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.

يُذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي بأوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وذلك يوم 13 ديسمبر المقبل، كما تجهزالنجمة اللبنانية لحفل ضخم مع بداية العام الجديد تحييه يوم 2 يناير المقبل بأرض المعارض الدولية- صالة 5 في دولة الكويت.