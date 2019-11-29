ليوناردو ديكابريو يتبرع بـ15 مليون دولار

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف النجم والممثل الأمريكي ليوناردو ديكابريو، عن أنه سيتبرع بـ 15.6 مليون دولار لبرامج حماية البيئة والحفاظ عليها بهدف مكافحة تغير المناخ.

وومن المقرر أن يتم التبرع بالمال من خلال المؤسسة التى تحمل اسم ليوناردو ديكابريو، وتم تصميم مؤسسته بفكرة حماية آخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للخطر من الانقراض.

ويقول النجم العالمي إن تغير المناخ هو حقيقة واقعة يحدث الآن، وإنه أكبر خطر يهدد البشرية.

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وقال ديكابريو، اليوم نحن بصدد توسيع مستوى تنازلاتنا بشكل كبير، وتعاوننا مع الشركاء الاستراتيجيين لمعالجة بعض أكثر مشاكل المناخ أهمية.

والجدير بالذكر أنه منذ عام 1998 وحتى الآن، قامت مؤسسة ليوناردو دى كابريو (LDF) بتمويل أكثر من 200 مشروع فى 50 دولة وخمسة محيطات، بالإضافة إلى المشاريع التى تدعم 132 منظمة، من خلال تبرعات بقيمة 59 مليون دولار مستثمرة في حماية البيئة والحفاظ عليها.

وبحسب موقع mimorelia.com، مع استثمار ديكابريو، يمكن حماية أنواع، مثل الزرافات المعرضة لخطر الدخول فى قائمة الأنواع المهددة بالانقراض، وبالتالى منع الصيد الجائر من قتلهم.