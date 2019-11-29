محمد رمضان يجهز لأول ألبوم غنائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان والممثل المصري محمد رمضان، للتحضير لأول ألبوم غنائي له، بعدما طرح عدد من الأغنيات المنفردة التي حققت نجاحا كبيرا.

وكشف الموزع رامي المصري عن بعض تفاصيل الألبوم، موضحا أن رمضان يحضر لمفاجآت لجمهوره.

وقال المصري في لقاء تليفزيوني: إن رمضان يقدم أغنيات مختلفة، يتعاون فيها مع شعراء سبق وتعاون معهم في أغنياته السابقة، كما يتعاون مع شعراء جدد.

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وأضاف رامي المصري أن رمضان، سوف يقدم دويتو خلال الألبوم ليس مع مطرب عربي بل مع مطرب أجنبي، مؤكدا أنه سيقدم موضوعات مختلفة عن الموضوعات التي سبق وقدمها في أغنياته وهو بذلك يرد على الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، الذي سبق وقال إن رمضان يكرر نفسه في الأغنيات التي يقدمها.

وكان النجم محمد رمضان قد أحيا، مؤخرا حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم الرياض وكشف المخرج المسرحي تامر كرم، تفاصيل حفل الفنان المصري، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، حيث يتم تقديم الحفل على طريقة “الميوزيكال شو” التي تجمع بين التمثيل والغناء، ومحمد رمضان، سيقفز من طائرة هليكوبتر إلى المسرح.

وأضاف، أنه سيتم الاستعانة في الحفل بعدد من السيارات والخيول والدراجات النارية، كما أن محمد رمضان، سيطير في الهواء على ارتفاع عال كما حدث في حفله الأخير بالساحل الشمالي، الذي حقق نجاحًا كبيراً.

والجدير بالذكر أن تامر كرم، حصل مؤخراً على جائزة الدولة التشجيعية، وأخرج عدداً من العروض المسرحية الناجحة منها: يوم أن قتلوا الغناء” “هنا أنتيجون”، كما يخرج حالياً مسرحية «الملك لير» للفنان الكبير يحيى الفخراني.