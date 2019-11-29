ياسمين صبري لا تبحث عن عريس وحديثها عن فتى أحلامها دعابة

متابعة بتجـــــــــرد: تراجعت الفنانة ياسمين صبري عن تصريحاتها الأخيرة حول مواصفات فتى أحلامها واستعدادها للإنجاب وتكوين عائلة، مؤكدة أن الأمر كله كان مجرد تسلية مع النجمة إسعاد يونس، وأكدت إنها لا تبحث حاليا عن عريس ولا تملك قائمة بمواصفات فتى أحلامها.

ياسمين ردت على الجدل المثار حول مواصفات فتى أحلامها في تصريحات لبرنامج Arab Wood، وأكدت أن تصريحاتها عن مواصفات فتى أحلامها، في برنامج “صاحبة السعادة” لا تعبر عن رأيها الحقيقي.

وأضافت: حديثي لا يعبر عن آرائي في زوجي أو فتى أحلامي، بينما كانت عبارة عن فقرة تسلية تسألني فيها إسعاد يونس وأجيب بنعم أو لا”.

وأضافت ياسمين صبري، فى تعليق صادم لجمهورها، أنا حاليا لا أبحث عن عريس حتى يمكن أن أقول عن مواصفات فتى أحلامي.

وأوضحت ياسمين صبري، أنها تستعد لتقديم عمل درامي جديد من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل ولا يمكن أن تكشف عن أى تفاصيل جديدة عنه.

يذكر أن ياسمين صبري استغلت مشاركتها في حلقة خاصة من برنامج “صاحبة السعادة” للرد بطريقة غير مباشرة على الشائعات المتكررة حول زواجها سرا من رجل أعمال خليجي ومن قبلها شائعات ارتباطها بمدون خليجي وكشفت عن مواصفات فتي أحلامها التي تريد الارتباط به، ووضعت شرطا أساسيا وهو أن يكون جذاب وأضافت: هي مش فكرة شكل طبعا، أنا باخد بالي من نفسي، عاوزة حد ياخد باله من نفسه، لو أنا بشتغل على نفسي، عاوزة حد يكون بيشتغل علي نفسه، مش عاوزه حد شايف نفسة جامد اوي، ومخلص قبل كدة”.

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واستمرت صبري في وضع لائحة المواصفات بقولها: لا تخين ولا رفيع، ولكن وسط، وان يكون طويلا، وبدون شنب، وان يكون رياضيا بيشتغل على نفسه.

وتمنت ان يكون أسمر او قمحاوي البشرة، وعيونه تبقى سوداء وممكن يكون في عيون ملونة وحلوة، و شعرة ناعم، وقالت: لو بقا اصلع هنغيره، وذقنة خفيفة.

وأوضحت ياسمين صبري انها ترغب ان تتزوج شخص عاديا وليس نجم مجتمع، قائلة: انا من الناس اللي بسأل كتير ولازم شريكي يكون مخ ويضيف لي، ويجب ان يكون متعلما، ويحاول التعلم، وليس شرطا ان يكون غنيا.