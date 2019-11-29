ماجد المصري يطلب الدعاء لنجله.. ماذا أصابه؟

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف الفنان ماجد المصري، عن إصابة نجله “آدم”، بكسر في القدم مؤخراً، فنشر مقطع فيديو عبر حسابه على “إنستغرام”، ظهر خلاله نجله في المستشفى ومن حوله الأطباء يعالجون قدمه، وعلق كاتباً: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. برجاء الدعاء لآدم بالشفاء”.
يشار إلى أن آدم المصري دخل مجال التمثيل من خلال مسلسل “بحر”، الذي قام ببطولته والده وشاركه فيه محمد دياب، وثراء جبيل، وكوكي.
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