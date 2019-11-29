يزن خليل: حضورُ زوجتي لفيلم "يحدث في غيابك" أخافني لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان السوري يزن خليل عن سعادته بحضوره افتتاح وعرض فيلم "يحدث في غيابك" بطولته إلى جانب ربا زعرور وهو من تأليف سامر إسماعيل وإخراج سيف الدين سبيعي وإنتاج المؤسسة العامة للسينما. مضيفًا في لقائه مع موقع فوشيا على هامش العرض الخاص للفيلم أنه يشعر بالتوتر والقلق لأنه على تماس مباشر مع رد فعل الحضور والمشاهدين.

وقال بأن العمل في السينما يشكل حلمًا لأي ممثل، خاصةً إن كان العمل مغريًا بنصّه وبطريقة إخراجه. مشيرًا إلى أن فيلم "يحدث في غيابك" يتضمّن حالة إنسانية خاصة ضمن ظرف عام عاشه السوريون كما تتنوّع حالاته على أكثر من صعيد. وحول شخصيته في الفيلم قال بأنه يؤدي دور الصحافي المتواجد في مدينة حمص خلال العام 2012 حيث كانت الحرب بذروتها ويتعرّض لظرف قاسٍ وصعب يدفعه إلى الانحراف والتصرف بطريقة سيئة كردّ فعل على ما حدث معه ليدخل مع تقدم أحداث الفيلم في حالة أخرى مختلفة. مشيرًا إلى أن العرض كان مغريًا لأن الرهان فيه قائم على التمثيل وهو ما دفعه لقبول التحدي وخوض التجربة متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور، وأن تصل الرسالة منه كما يجب.

وحول حضور زوجته الفنانة السورية حلا رجب للعرض الخاص أعرب عن سعادته وقال: هذا ما يُخيفني ويجعلني أشعر بتوتر مضاف إلى ما يشعر به أي فنان لدى حضور العرض الأول لفيلمه، فهي ناقدة جيدة لكنه شعور غالٍ وعزيز على قلبي، ويشكل دافعًا وحافزًا لكل ماهو مقبل متمنيًا أن ينال أداؤه إعجابها كما يتمنى أن يعجبها الفيلم بشكل عام.

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وحول علاقتهما في المنزل ومدى تدخل الفن فيها، خاصة وأنهما يتشاركان ذات العمل ويعرفان ظروفه أكد بأنهما يتحاوران ويتناقشان حول العديد من الأمور المتعلّقة بعملهما، ويتبادلان الآراء حولها لكن لابدّ أن يكون لهما خصوصية في حياتهما الشخصية كزوجين بعيدًا عن الفن والتمثيل والدراما.

وعن تحضيراته للموسم الدرامي المقبل كشف بأنه بدأ تصوير دوره في مسلسل البيئة الشامية "بروكار" تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة قبنض و سيكون جاهزًا للعرض في الموسم الرمضاني المقبل.