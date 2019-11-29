ماغي بوغصن تردُّ على متهميها بادّعاء المرض.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ردّت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن على حقيقة ادعائها المرض وأنها تظاهرت به من أجل لفت النظر والشهرة، حيث نفت الشائعات والانتقادات التي انتشرت مؤخرًا.

وأكّدت الفنانة اللبنانية في تصريحات تلفزيونية أن المرض والصحة خط أحمر بالنسبة لها ولن تتاجر بهما، لافتةً إلى أن من يتظاهر بالمرض هو بالتأكيد شخص مريض عقليًا.

وخضعت ماغي بو غصن لعملية جراحية في الرأس قبل أشهر وابتعدت لفترة عن التواصل مع جمهورها.

وعادت ماغي بوغضن بعد إجراء العملية لتطمئن جمهورها عبر كافة حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعيّ على صحّتها، من خلال تسجيل صوتيّ شكرت فيه كل من قام بالدّعاء لها والاطمئنان على صحّتها والسّؤال عنها.

وأكّدت بوغصن أنّها تجاوزت مرحلة الخطر وأنّ صحّتها بتحسّن مستمرّ، كما وعدت الفنانة اللبنانيّة جمهورها بأنْ تعود كما كانت في السّابق وتتواجد في عدد من الأعمال.

وكانت بوغصن قد أجرت مؤخرًا عملية جراحية خطيرة في الدّماغ عبارة عن استئصال ورم بعدما كان الطبيب المشرف على حالتها قد أوقف العملية في السّنة الماضية، مؤّكدًا أنّها ليست بحاجة إليها إلا أنّهم عادوا واضطروا لإجراء العملية في هذا العام بعد ازدياد حجم الورم وتأثيره سلبًا على صحّتها.

يُشار إلى أنّ الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن، كانت قد حلّت مؤخرًا ضيفةً على برنامج أكلناها الذي يقدّمه الفنان السوريّ باسم ياخور، في حلقة تمّ تسجيلها بوقت سابق قبل عمليتها الجراحيّة بفترة.

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وتحدّثت بوغصن خلال الحلقة عن العديد من الأمور، كما مازحت الفنان باسم ياخور بادعائها وجود علاقة بينهما قديمًا عندما كانت في سوريا.

يُذكر أن ماغي بو غصن شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "بروفا" مع أحمد فهمي وسام صباغ، نهلة ‏عقل ‏داوود، تأليف يُم ‏مشهدي، إخراج رشا شربتجي‎.‎

على الجانب الآخر، يتّجه المنتج اللبناني جمال سنّان، بشركته "إيغل فيلمز" نحو خطوات جديدة في عالم الإنتاج، حيث كشف عن مفاجأة عالمية من خلال اتفاقه مع المخرج الأمريكي ميل غيبسون، على المشاركة في فيلم "Leo from Toledo".

ويحاول جمال سنّان زوج النجمة ماغي بوغصن الذي حقّق طفرة فنية كبيرة على الصعيد الدرامي في لبنان والوطن العربي من خلال عدة أعمال مميزة بينها "بروفا، والكاتب، وزي الشمس" الظهور بالشركة في أعمال عالمية على الصعيد السينمائي.

وقال المنتج اللبناني في تغريدة له عبر حسابه في "تويتر" تعليقًا على الصورة: "في لوس أنجلوس مع النجم العالمي ميل غيبسون واتفاق على فيلم Leo from Toledo الذي ستشارك Eagle Films في إنتاجه وتوزيعه حصرًا في الشرق الأوسط".

ونشر جمال سنان صورةً جمعته بالأمريكي ميل غيبسون، وقال إن شركته "إيغل فيلمز" ستتولّى توزيع فيلم جديد له في الشرق الأوسط بشكل حصري إضافة إلى المشاركة في الإنتاج.