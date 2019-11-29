سيف الدين سبيعي: "يحدث في غيابك" تجربةٌ استثنائيةٌ.. وأنا شغوف بالمغامرات

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان والمخرج السوري سيف الدين سبيعي عن سعادته بافتتاح فيلم "يحدث في غيابك" إخراجه وتأليف سامر إسماعيل وإنتاج المؤسسة العامة للسينما في سينما ستي بالعاصمة السورية دمشق.

وفي تصريح لموقع فوشيا أعرب الفنان السوري سيف الدين سبيعي عن سعادته بتجربته الأولى في الإخراج للسينما مضيفًا أنها تجربة مهمة على الصعيد الفني والشخصي خاصةً وأن الفيلم يشكّل تجربةً مختلفةً وخاصةً كونه عبارةً عن شخصين ومكان واحد معتبرًا هذا العمل مغامرة كبيرة لأي مخرج فكيف إن كانت تجربته الأولى في الإخراج السينمائي.

وأضاف سبيعي أن النصّ حرّضه بداية وشكّل لديه حالة شغف لتنفيذه متنمنيًا أن تخرج النتائج كما يجب وكما يستحق جهد فريق العمل.

وحول حُبه للمغامرة والجرأة في الطرح قال سبيعي بأن المغامرة جزء من إحساسه الفني، وهو يسعى إليها في معظم أعماله وخطواته باحثًا في تفكيره عن الأمور الغريبة ليتبناها مبينًا أن هناك من يحب هذه الخطى وبالمقابل هناك دائمًا من لا يرغب بها.

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وحضر العرضَ الخاص للفيلم عددٌ من النجوم والفنانين السوريين منهم الفنان القدير دريد لحام والفنان العالمي غسان مسعود والنجوم عباس النوري سلافة معمار وكندا حنا وصفاء سلطان وحلا رجب وريم عبد العزيز ونضال نجم وغيرهم الكثير والممثلون في الفيلم هم يزن خليل وربا زعرور وجلال شموط ونور الوزير وعبد الرحمن قويدر.

ويروي الفيلم حكاية صحفي تموت زوجته في ظل الحرب السورية نتيجة اختطاف باص لمعلمات مدرسة من قبل المجموعات المسلحة، ما استدعاه لخطف طبيبة من طيف مختلف عنه، إلى أن يجد الاثنان نفسيهما في مكان شبه مهجور، ليصبح الخاطف مسؤولاً عن الطبيبة وتتطور الأمور بينهما إلى أماكن غير متوقعة ليكون الحب هو الحل الوحيد بينهما.

واعتبر سبيعي أن الفيلم في كلمته التي ألقاها قبل بدء العرض أن الفيلم يختصر معاناة جميع السوريين ويتضمّن حالة خاصة في المرحلة التي مرت بها سوريا.

وحول تحضيراته للموسم المقبل قال بأنه يواصل التحضير لنص مسرحي "هوى غربي" تأليف لوتس مسعود وإخراج غسان مسعود معتبرًا أنها عودة جيدة إلى المسرح بعد انقطاع لسنوات وأنه مستمتع بهذه التجربة.