إلتون جون يُفاجئ جماهيره بحضور استثنائي بمسرح "ليريك ثييتر"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فأجأ النجمُ البريطاني، إلتون جون، معجبيه أمس الخميس، بالظهور على خشبة مسرح "ليريك ثييتر" في سيدني، خلال عرض مباشر في أستراليا، حيث شارك مع الأطفال في عرض "بيلي إليوت" الموسيقي.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية كيف كان حضور النجم استثنائيًا، حيث ارتدي زي راقصة البالية المعروف باسم "توتو"، وبدا في غاية الانسجام مع الأطفال خلال العرض.

وبالإضافة إلى ارتداء فستان الباليه، ارتدى جون (72 عامًا) بليزرًا أرجوانيًّا وبنطلونًا لامعًا بنفس اللون، كما كانت نظاراته ملونة أيضًا، هذا ومع كشف الستار عن المفاجأة، سرعان ما استقبل الجماهير النجم البريطاني بالهتاف والتصفيق الحاد.

يُذكر أن جون هو من ابتكر موسيقى هذا العرض، وكان حضوره غير متوقّع على الإطلاق، حيث فاجأ كلا من الجمهور والعاملين على العرض.

وفي حين أن البعض قد يتعجّب من إطلالة جون، إلا أن اختياره للإطلالة وأداءه الاستثنائي أثار إعجاب الكثيرين، حيث قال أحد الجماهير: "إنه لعرض رائع ومضحك للغاية، لقد أحببت كل لحظة منه، وجعلني افتقد بريطانيا جدًا..وكان حضور التون جون بمثابة لمسة استثنائية".

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وقال آخر: "التون جون على المسرح ويرتدي توتو! كنت مندهشًا للغاية، لن أنسى هذه الليلة أبدًا".

كما قال مسؤولو العرض على الحساب الرسمي على إنستغرام: "لقد تفاجأ الفريق بحضور ضيف استثنائي جدًا الليلة الماضية..سير التون جون! لقد انضمّ إلى فريقنا على المسرح مع لحظة رفع الستار، ما أدهش الجماهير".

يأتي ظهور التون جون قبل أيام قليلة من إطلاقه جولته المنتظرة "يلو بريك رود فارويل"، والتي ستتضمّن 33 عرضًا يحتفل بتاريخ النجم الحافل وأعماله الموسيقية، هذا ومن المقرّر بدء أول عرض يوم السبت في مدينة "بيرث" الأسترالية.