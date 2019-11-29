شكرا لقرائتكم خبر عن جراحتان ومرض مزمن.. لغز "يد" إليسا اليمنى يثير قلق جمهورها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل 9 شهور، وتحديدا فى فبراير من العام الجارى، خضعت النجمة اللبنانية إليسا، إلى جراحة فى يدها، وذلك بعد أن كانت أصيبت بمرض سرطان الثدى، حيث أجرت الجراحة فى "بروكسل"، ولكن يبدو أن العملية لم تكلل بالنجاح، لتعاود إليسا الأمر مرة أخرى منذ 5 أشهر، حيث كانت فى رحلة علاجية في ألمانيا، وخضعت لجراحة فى نفس اليد بعد أن أصيبت بالتورم نتيجة العلاج الذي خضعت له للشفاء من مرض السرطان.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، حيث نشر يوسف حرب المنتج، صورة له مع إليسا أثناء وجودها فى المكسيك لاحياء حفلات غنائية، وبالتركيز فى يد إليسا اليمنى، وجد الجمهور أن يدها مازالت متورمة وهو ما أثار قلق الجمهور.



تورم يد إبسا

قبل 5 أيام، أحيت إليسا حفلا غنائيا فى مونتيال بكندا، كما أنها أحيت أمس، وستحيى اليوم حفلا آخر.

المتابع لحساب إليسا على انستجرام يجد أنها دائما ما تحاول اخفاء يدها اليمنى، أثناء الصور التى تلقطتها لتصرح بعد ذلك بأنها ستبقى على يدها مغطاة لأن ما أصابها أمرا مزمنا ولكنها على أى حال فى صحية جيدة حاليًّا".

Advertisements



عائلة اليسا

وكانت صورا قد انتشرت مؤخرا جمعت إليسا بوليد توفيق، من خلال يوسف حرب الذى علق قائلا عى الصورة، "مع أصدقائى"

وكانت إليسا قد طرحت قبل أقل من أسبوع أغنية "عم ثور" دعمًا منها للثورة اللبنانية التي يشهدها لبنان منذ أكثر من شهر ، حيث لم تكتف بالتغريد من خلال "تويتر"، ولكنها قدمت الأغنية من وحي الثورة.