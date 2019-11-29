شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تيم حسن ووفاء الكيلانى فى الجيم بعد شائعات تعرضهما لحادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أحدث ظهور لهما، شاركت الإعلامية وفاء الكيلاني متابعيها على موقع "إنستجرام"، صورة لها من داخل صالة الجيم، وبرفقتها زوجها الفنان السوري تيم حسن.

انتشرت مؤخرا أنباء عن تعرض تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلانى لحادث سير في مدينة الإسكندرية، مما أثار قلق الكثيرين خاصة أن الثنائى لم يعلنا عن أى شىء بخصوص هذا الحادث عبر حساباتهم على السوشيال ميديا.



وفاء الكيلاني

ومن ناحية أخرى، يستعد تيم حسن لتصوير الموسم الرابع من مسلسل "الهيبة" المقرر أن يشارك به في مارثون دراما رمضان لعام 2020، ويشارك في بطولة الموسم الجديد، النجمة السورية ديمة قندلفت.