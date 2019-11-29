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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد فؤاد يتعرض لأزمة صحية ونقله إلى الرعاية المركزة بالمستشفى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان محمد فؤاد لأزمة صحية، وتم نقله إلى طوارئ مستشفى دار الحكمة، ومنها إلى العناية المركزة بمستشفى خاص، ومازال الأطباء يفحصون حالته الصحية لوضع التقرير النهائي واكتشاف سبب الأزمة.
وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد فؤاد أنه يخضع حاليا للفحوصات والتحاليل من أجل اكتشاف تفاصيل الوعكة الصحية التى يمر بها.
يذكر أن البوم محمد فؤاد الاخير قد تعرض لتسريبات، حيث نشرت إحدى الصفحات التى تحمل اسم الفنان محمد فؤاد أغنية بعنوان "استحملتنى" التى كان ينوى فؤاد طرحها ضمن ألبومه الجديد، وبالبحث على الصفحات الرسمية لفؤاد لم نجده قد طرح الأغنية بشكل رسمى.
محمد فؤاد في المستشفي
محمد فؤاد يجري فحوصات
ازمة صحية لمحمد فؤاد
محمد فؤاد في المستشفي يجري فحوصات
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