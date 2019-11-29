شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ 18 للمهرجان الدولى للفيلم بمراكش مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق مساء اليوم الجمعة فعاليات الدورة الـ 18 للمهرجان الدولى للفيلم بمدينة مراكش المغربية، وتستمر حتى 7 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يتم خلال المهرجان عرض 98 فيلما سينمائيا من 34 دولة تعكس تنوع الإنتاج السينمائي موزعة ‭‬على‭ ‬عدة‭ ‬فقرات‭" :‬المسابقة‭ ‬الرسمية‮"‬،‭‬‮ و"‬السهرات‭ ‬المسائية‮"‬،‭‬‮ و"‬تكريم‭ ‬السينما‭ ‬الأسترالية"‬، و"‬العروض‭ ‬الخاصة"‬، و"‬القارة‮11"‬،‭‬‮ و"‬بانوراما‭ ‬السينما‭ ‬المغربية"‬، و"‬الجمهور‭ ‬الناشئ"‬،‭" و‬عروض‭ ‬جامع‭ ‬الفنا"‬، و‭‬‮"‬عروض‭ ‬بالوصف‭ ‬الصوتي"‬،‭ ‬و‭ ‬فقرة‭‬‮"‬التكريم"‬‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكما درج عليه المهرجان خلال الدورات السابقة يتم العرض الأول أو الثاني للأفلام المشاركة بهدف‭ ‬إبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬السينما‭ ‬العالمية‭ ‬وتشجيعها‭ ‬أكثر‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ويفتتح المهرجان مساء اليوم بالفيلم الأمريكي (السكاكين المشحوذة) للمخرج ريان جونسون وهو من أفلام التشويق الكوميدية.

ويتم خلال أيام المهرجان عرض العديد من الأفلام ومنها فيلم "قصة زواج" للمخرج نوح بومباك من الولايات المتحدة ، و"لابد لأنها الجنة" للمخرج ايلي سليمان من فلسطين ، و"نورا تحلم " للمخرجة هند بوجمعة وهو إنتاج تونسي بلجيكي فرنسي مشترك ، و"الإيرلندي‮"‬‭ ‬لـ"مارتن‭ ‬سكورسيزي"‬‭ )‬الولايات‭ ‬المتحدة)‭ ‬و"آدم" للمخرجة المغربية مريم التوزاني.. ويختتم المهرجان بفيلم "حواء السنة الجديد" ويجمع ثلة من النجوم المصريين الذين ينتمون للجيل الجديد من السينمائيين. ‬‬‬‬‬‬

وبصفتها "ضيف‭ ‬الشرف‮" ‬المهرجان لهذه الدورة سيكون‭ ‬للسينما‭ ‬الأسترالية‭ ‬حضور ‭‬بارز ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬هذا‭ ‬العام بفضل‭ ‬برمجة‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل عن 25 شريطا سينمائيا موزعة بين‭ ‬سينما‭ ‬المؤلف‭ ‬والكلاسيكيات والأفلام الناجحة‭ ‬جماهيريا.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Advertisements

كما تعرض 10 أفلام من هولندا وهونج كونج وتونس وجنوب أفريقيا وفرنسا والسودان والمكسيك .

وخلال هذه الدورة يقوم المهرجان بتسليط الضوء على السينما الوطنية المغربية وستعرض هذا العام "بانوراما السينما المغربية" مجموعة من الأفلام المختارة بهدف تعريف المشاركين ووسائل الإعلام الدولية بمختلف جوانب السينما المغربية والتطورات التي شهدتها خلال الأعوام الأخيرة حيث سيتم عرض 11 شريطا مغربيا.

كما يواصل المهرجان عرض فقرة خاصة بأفلام الأطفال لتعريفهم بهذا الفن حيث يعرض خمسة أعمال سينمائية من مصر وليتوانيا وفرنسا واليابان والسويد.. كما أن هناك عروض "ساحة جامع" التي تعرض عددا من الأفلام الشعبية من مصر والمغرب والهند والولايات المتحدة وغيرها.

وخصص المهرجان 5 عروض بالوصف لضعاف البصر والسمع ليتسنى لهذا الجمهور من ذوي الاحتياجات الخاصة الاستمتاع بهذه البرمجة الخاصة، ويتم خلال هذه الدورة تكريم عدد من الأسماء في عالم السينما.