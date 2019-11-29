شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السعدنى يتزوج فى نهاية "شبر مية" بعد رفضه لفكرة الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان أحمد السعدني من تصوير مسلسل "شبر مية"، خلال اليومين الماضيين، وتضمنت المشاهد الأخيرة من المسلسل حفل زفاف بطل العمل أحمد السعدني في نهاية الأمر بعد رفضه فكرة الزواج طوال الأحداث.

وتدور أحداث المسلسل حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدني بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدر على تحمل مسئولية ابنائه فقرر أن يدخل في علاقة مع امرأة أخرى ويتزوجها فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

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مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".



