شكرا لقرائتكم خبر عن "مش خايف منك".. ناصيف زيتون يدعم أطفال مرضى السرطان بأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان السوري ناصيف زيتون أغنيته الجديدة بعنوان "مش خايف منك"، لدعم أطفال مرضى السرطان، حيث تتحدث عن القوة فى مواجهة المرض والشفاء منه.
وشارك في الفيديو كليب مجموعة من الأطفال المصابين بهذا المرض، وهى من كلمات منير أبو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو والكليب من إخراج ريشا ساركيس .
وحقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة منذ طرحها من ساعات قليلة، وستعود أرباح الأغنية كاملة إلى مؤسسة الأطفال أولاً لمحاربة السرطان.
يذكر أن آخر أعمال ناصيف زيتون كليب "كل يوم بحبك" والتى قدمت، على طريقة الرسوم المتحركة لتوصيل الرسالة بشكل مختلف، ومن بعض كلمات الأغنية "الباء بعشق عينيكى والحاء حياتى ليكى والباء بغار عليكى والكاف كل يوم بحبك".
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