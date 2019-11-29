شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل الستار اليوم الجمعة على الدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى دورة استثنائية أقيمت فى الفترة بين 20 وحتى 29 نوفمبر الجارى، وشهدت عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما فى عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما فى عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فى التقرير التالى نسلط الضوء على أبرز مشاهد الدورة 41 من المهرجان قبل ساعات من إقلمة حفل ختامه بدار الأوبرا المصرية بحضور نجوم الفن:





كرم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك"، وشهد التكريم حضور ليلى علوى ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.

ووجه زين الشكر لمهرجان القاهرة السينمائى بعد تكريمه، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر بيلى زين فيديو من تكريمه، معلقا: "شكرا لكم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى على هذا الشرف العظيم.. ضيافتك لا تعرف الحدود"، كما هنأ مسئولى المهرجان على نجاح دورته الـ41.

هنأ الحضور فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة الفنانة هند صبرى بعيد ميلادها، أثناء وقوفها على المسرح الكبير، وغنى الحضور Happybirth day to you

رانيا يوسف على السجادة الحمراء بفستان أسود قصير

تواجدت الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء مرتدية فستان أسود قصيرا، وذلك فى افتتاح مسابقة آفاق السينما العربية، بعرض الفيلم التونسى "بيك نعيش" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، وخطفت رانيا الأنظار إليها بالفستان الذى ارتدته.

أول ظهور لشيما الحاج بعد خروجها من السجن

ظهرت الفنانة شيما الحاج بفستان مثير على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، والذى يعد أول ظهور إعلامى لها بعد خروجها من السجن .

منى عبد الغنى بالحجاب على السجادة الحمراء: مليش دعوة بحد

ظهرت الفنانة منى عبد الغنى بالحجاب على السجادة الحمراء وكانت الوحيدة التى ترتدى غطاء الرأس وسط نجمات الفن الذين ظهروا بفاتين مختلفة ومميزة التصاميم.

وعن ظهورها بالحجاب خلال المهرجان قالت: "ماليش دعوة بحد" ضاحكة: إيه رأيكم انتوا وده من تصميم هانى البحيرى.

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ياسمين رئيس بالهوت شورت على السجادة الحمراء

وصلت، منذ قليل، الفنانة ياسمين رئيس على السجادة الحمراء مرتدية هوت شورت، وذلك أثناء حضورها العرض الأول للفيلم الفلسطينى "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، المشارك فى المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ41، وذلك بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

قبلة من حسام الجندى لزوجته منال الحمرونى

حضرت الفنانة والإعلامية التونسية منال الحمرونى وزوجها الفنان حسام الجندى، على السجادة الحمراء فى عرض الفيلم المصرى "احكيلي"، الذى يشارك بالمسابقة الدولية فى مهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 41، وتبادلا القبلات على طريقة النجم أحمد الفيشاوى وزوجته فى المهرجانات الدولية.

نفى الفنان الشاب حسام الجندى تقليد النجم أحمد الفيشاوى الذى اعتاد تقبيل زوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء فى المهرجانات المختلفة، وصرح الجندى لـ"الخليج 365": "لم أقصد تقليلد أحمد الفيشاوى ولا أسعى وراء التريند".

المنتج الفرنسى دانيال زيسكند يغنى للزعيم

داعب المنتج الفرنسى دانيال زيسكند، المصورين على السجادة الحمراء لـ مهرجان القاهرة السينمائى بغنائه كوبليه "مرجان أحمد مرجان" للزعيم عادل أمام، وذلك أثناء حضوره افتتاح مسابقة "آفاق السينما العربية" بعرض الفيلم التونسى "بيك نعيش"، بحضور بطلة الفيلم نجال عبد الله، والمخرج مهدى البرصاوي، وطاقم العمل، بدار الأوبرا المصرية.

يوسف شاهين يضحك المشاهدين خلال عرض فيلم احكيلى

عرض، فيلم "احكيلي" للمخرجة ماريان خورى، وهو الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الدولية الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ونال الفيلم المصرى "احكيلي" إشادات واسعة من الجمهور الحاضر الذى ملأ صالة العرض على آخرها وسط تصفيق حاد بعد انتهاء عرضه، وهو الفيلم الذى كانت مدته حوالى ساعة ونصف الساعة، ويحوى مزيجا من الضحك والكوميديا التى سيطرت على الحاضرين خاصة أثناء حديث المخرج الراحل يوسف شاهين خلال الفيديوهات التى احتواها الفيلم وحديثه عن المواقف الكوميدية التى جمعته بعائلته.

فيلم تسجيلى عن الراحل يوسف شريف رزق الله

عرضت إدارة مهرجان القاهرة السينمائى فيلما تسجيليا عن الناقد الراحل ومدير مهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، المقامة حاليا فى سينما الهناجر، وتحدث نجوم الفن عن رزق الله حبه للسينما وخبرته فى إدارة المهرجان لسنوات، بالإضافة إلى معرفته بالسينما العالمية، ومقابلاته الصحفية، وحبه وشغفة للسينما، فضلا عن امتنانه وتطوعه للمهرجان.