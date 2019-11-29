شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مسرحية "رسائل العشاق" بحضور إيهاب فهمى وإسماعيل مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء أمس الخميس العرض المسرحي "رسائل العشاق" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، والفنان أشرف طلبك مدير فرقة المسرح القومي، وعدد من الفنانين والإعلاميين وسط حضور جماهيري كبير.

يذكر أن العرض حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج ، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

"رسائل العشاق" بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدلله صابر، جورج أشرف، غناء و ألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف ، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبد الحميد، تأليف و أشعار و إخراج محمد ابراهيم.

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