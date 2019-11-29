بحضور "ناتالي إيمانويل".. ختام "القاهرة السينمائي" وإعلان جوائز المهرجان اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تختتم في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، فعاليات الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي انطلقت 20 نوفمبر الجاري بفيلم "الأيرلندي" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

الدورة التي جرت فعالياتها على مدار 8 أيام بخلاف يومي الافتتاح والختام، عرض خلالها أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يضاف إليها تنظيم منصة المهرجان "أيام القاهرة لصناعة السينما" عدد كبير من الندوات والمحاضرات والورش التدريبية.

الحفل يقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، يخرجه هشام فتحي، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، ويشهد تكريم مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الحائز على أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار، قبل أن تبدأ مراسم تسليم جوائز مسابقات المهرجان المختلفة، بحضور لجان التحكيم، ونخبة من النجوم وصناع الأفلام، يسبق ذلك عرض فيديو قصير يستعرض ما حدث خلال الدورة 41.

ويقول مخرج حفل الختام هشام فتحي، إن الحفل سيتسم بالبساطة والسرعة، ولا يحتوي على فقرات فنية كما كان في الافتتاح، ومن المقرر أن يقتصر على تسليم الجوائز للفائزين، مع الاحتفاء بلجان التحكيم، حيث يتولى أعضائها تسليم الجوائز، على أن يعلن المحكمين أسباب الفوز بكل جائزة.

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وتعلن جوائز المسابقة الدولية وكذلك مسابقة آفاق السينما العربية ومسابقة أسبوع النقاد ومسابقة سينما الغد للأفلام القصيرة، كما يتم اختيار أفضل فيلم عربي في المهرجان من أي مسابقة، حسب رؤية لجنة التحكيم.

وأشار المخرج، في الوقت نفسه، إلى أن ناتالي إيمانويل، نجمة المسلسل الشهير صراع العروش، سيكون لها ظهور خاص خلال الحفل.

ومن المنتظر أن يحضر الحفل عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والشخصيات الإعلامية، وكذلك صناع الأفلام، وأعضاء لجان التحكيم، وعدد كبير من الصحفيين المصريين والعرب والأجانب.

وكان حفل الافتتاح قد شهد تكريم المخرج تيري جيليام والمخرج شريف عرفة والفنانة منة شلبي، وقدم الحفل الفنانون خالد الصاوي وأحمد داود ودينا الشربيني، وقدمت الفنانة أسماء أبو زيد فقرة فنية.

كما تم الاحتفاء بالناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، المدير الفني للمهرجان، وكذلك الفنان عزت أبو عوف، رئيس المهرجان الأسبق، والفنان هيثم أحمد زكي.