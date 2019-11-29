"اعتزلت التمثيل.. وكتبت (يا رجال العالم اتحدوا)".. معلومات عن الراحلة زوجة عبدالرحمن أبو زهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

توفيت صباح اليوم الجمعة، سلوى أحمد الرافعي، زوجة الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة، ووالدة زوجة الفنان مفيد عاشور.

ونرصد لكم معلومات عن الراحلة في التقرير التالي:

- سلوى أحمد الرافعي، مؤلفة وكاتبة سينمائية، وكانت قليلة الظهور في المناسبات الفنية.

- لديها من الفنان عبدالرحمن أبو زهرة 3 أولاد هم سحر، متزوجة من الفنان مفيد عاشور، ومي وأحمد.

- كتبت مجموعة من السهرات التليفزيونية منها "الاتحاد النسائي"، و"زهرة الحب" و"عودة الربيع"، و"نصف شقة"، و"قلوب صغيرة على الطريق"، إضافة لكتابة قصة مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" إلى جانب كتابة السيناريو والحوار لسبعة أعمال منها "طيور النورس"، "رصاصة في العقل"، وكتاب "كارثة تحت التشطيب".

- قال أبو زهرة عن زوجته: "رحت أعمل مسرحية من إخراج أحمد زكي، وأنا في البلاتوه شوفت آنسة خفق لها قلبي، كانت سلوى أحمد الرافعي، وحبيتها وقتها، ونزلت وراها من الإذاعة وفضلت اتتبعها، ومكنتش عارف أقول ايه، فقلتلها المسلسل كان حلو، قالتلي أيوة شكرًا، وبعد الموقف ده زاد حبي شوقًا".

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- 20 يومًا.. كانت مدة الخطوبة بينهما، ثم تزوجا.

- قال أبو زهرة: "كانت بتمثل، واحنا اللي اخترنا مع بعض إنها تقعد من التمثيل".

- قال عنها: "راحت تعمل دور مع عادل خيري في مسرح الريحاني، وكانت لابسة فستان نص كم، ومسك دراعها في المشهد، وكنت قاعد في المسرح ونزلي اللوز وقتها، لأني كنت غيور عليها جدًا، وكانت غيورة عليا جدا، قلتلها مش هتروحي المسرح ده تاني، دي حاجة خارجة عن إرادتي، أنا مش هستحمل أشوف حد تاني يمسك إيدك".

-وأضاف: "أقنعتها بترك التمثيل، والاتجاه للكتابة، وقلتلها عندك مبادئ إنك تكوني كاتبة هايلة، وبالفعل حطت كل دماغها في الكتابة، وعملت مسلسل طيور النورس، وكان عمل من أخطر ما يمكن، وبدأت تعمل قصص وكتب منها جاسوس رغم أنفه، ورصاصة في العقل" .