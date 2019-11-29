بالصور| افتتاح العرض المسرحي "رسائل العشاق" بمسرح ميامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

افتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، مساء أمس الخميس، العرض المسرحي "رسائل العشاق" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك على مسرح ميامي بوسط البلد، بحضور الفنان إيهاب فهمي مدير فرقة المسرح الكوميدي، والفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح القومي.

"رسائل العشاق" حالة رومانسية كوميدية مع أشعار صوفية ودراما حركية عن المشاكل الحياتية ما بين المحبين والأزواج، ومحاولة لحلها من خلال رسائل تُقدم عن طريق أشعار جلال الدين الرومي داخل العرض، ويعتبر العرض دعوة للطاقة الإيجابية في الحياة والوصول للفطرة السليمة في الحب والتعامل.

المسرحية بطولة مفيد عاشور، زينب العبد، ريم المصري، يارا المليجي، آسر علي، عبدالله صابر، جورج أشرف، غناء وألحان علي الهلباوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، تصميم استعراضات مناضل عنتر، تصميم الملابس هبة عبدالحميد، تأليف وأشعار وإخراج محمد إبراهيم.