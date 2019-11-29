هنا شيحة تتذكر هيثم أحمد زكي وتدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرصت الفنانة هنا شيحة، على الدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بعد مرور 4 أسابيع على وفاته.

وكتبت هنا، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "صباح الخير ‏عليكم، جمعة مباركة، النهاردة الجمعة الرابعة على فراق هيثم، ربنا يرحمه ويغفر له ويرضيه ويدخله الجنة ‏من أوسع أبوابها".‏

وتابعت: "اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين، اللهم وسع ‏قبورهم واغفر ذنوبهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم ‏رياضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفراً من حفر النار".‏

كان هيثم أحمد زكي، قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، عن ‏عمر ‏ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

