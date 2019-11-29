هنا شيحة تتذكر هيثم أحمد زكي وتدعو له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرصت الفنانة هنا شيحة، على الدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، بعد مرور 4 أسابيع على وفاته.
وكتبت هنا، عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "صباح الخير عليكم، جمعة مباركة، النهاردة الجمعة الرابعة على فراق هيثم، ربنا يرحمه ويغفر له ويرضيه ويدخله الجنة من أوسع أبوابها".
وتابعت: "اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين، اللهم وسع قبورهم واغفر ذنوبهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفراً من حفر النار".
كان هيثم أحمد زكي، قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من فجر الخميس 7 نوفمبر الجاري، عن عمر ناهز 35 عاما، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.
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