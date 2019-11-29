داوود حسين يودع الفنان الكويتي عبدالرزاق خلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر الفنان داوود حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان الكويتي عبدالرزاق خلف، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات.

وكتب حسين في تعليقه على الصورة "رحل محبوب الجميع.. الفاتحة على روحه الطاهرة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. إلى جنات الخلد بإذن الله يابو رزيقة".

وتوفي عبدالرزاق خلف الشهير بـ"بو رزيقة" مساء الخميس في أحد مستشفيات الكويت، عن عمر يناهز 70 عامًا، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه عصر اليوم الجمعة.