إيرادات الخميس.. "Frozen 2" الأول و"knives out" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Frozen 2" في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 28 نوفمبر، إيراد قُدر بـ590 ألفا و665 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "knives out" محققًا 177 ألفًا و560 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "last christmas" بعد تحقيقه 123 ألفا و301 جنيه، وحصل على المركز الرابع فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، وحقق 119 ألفًا و48 جنيها.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، محققًا 99 ألفا و639 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم " Le Mans '66" وحقق 83 ألفًا و121 جنيهًا، وحصل على المركز السابع فيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 82 ألفًا و358 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 71 ألفًا و989 جنيها، وحصل على المركز التاسع فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 66 ألفًا و108 جنيهات، واحتل المركز العاشر فيلم "21 bridges"محققا 46 ألفا و199 جنيها.