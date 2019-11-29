تراند اليوم : بعد خلعها الحجاب.. فنانة شهيرة تستعرض جمال ساقها وترقص:"بتدلع"



بعد حالة الجدل التي أثارتها عقب قرارها المفاجئ بخلع الحجاب، مؤكدة أن هذا الأمر بينها وبين ربها ولا أحد له دخل فيه، أحدثت الفنانة الإماراتية الشهيرة بدرية أحمد، صدمة لدى متابعيها، بعد نشر صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" تستعرض فيها ساقها بعدما وضعت عليها نقش من الحناء، كما نشرت فيديو آخر وهي تؤدي رقصة مع شاب آخر.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة على الصفحات الالكترونية، ووصفها البعض بأنها تتعمد استفزاز الجمهور خاصة الخليجي المحافظ، متسائلين من هدفها من استعراض ساقها وإثارة الجدل حولها، وطالبوها باحترام عادات وتقاليد الخليج.

وكانت بدرية أحمد نشرت مقطع فيديو لها عبر "سناب شات" قبل أشهر، أطلت فيه بشعر عارٍ دون حجاب، حيث أطلت بشعرها الأشقر وماكياجها بالكامل.

وأكدت الفنانة الإماراتية فى الفيديو- وقتها-: أن "هذا القرار نبع عن قناعة تامة وهو القرار الأخير ولن أتراجع فيه"، مضيفة: "لا أحد يسألنى ليش وين متى".



