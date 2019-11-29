تراند اليوم : مفاجأة في حجم ثروة هيثم أحمد زكي التي ستؤول لأخيه من الأم...

بعد أن حددت جهاد دينية والنيابة في مصر الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي، وهو أخيه من الأم، كشفت تقارير صحفية مفاجأة عن حجم الثروة التي ستؤول إلى أخيه والتي لم تقدر بالملايين.
وجاءت ثروة هيثم أحمد زكي، عبارة عن 3 وحدات سكنية ومبلغ يقدر بـ500 ألف جنيه، وسيارة، بحسب مصادر لصحيفة "الوطن" المصرية.
وأكدت وثيقة إعلام الوراثة، أن رامي عز الدين بركات، أخو هيثم أحمد زكي غير الشقيق من والدته، الفنانة المصرية الراحلة، هالة فؤاد، "سيحصل على سدس التركة فرضا، وباقيها تعصيبا، لعدم وجود وراث ولا مُستحق لوصية واجبة سوى رامي".
وكان الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي يقيم بصفة دائمة في العاصمة البريطانية لندن، برفقة والده رجل الأعمال عز الدين بركات، ووصل إلى مصر بعد وفاة "هيثم" لتلقي العزاء.
ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي في في 6 نوفمبر، عن 35 عاما، بينما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مباحث أكتوبر عن بلاغ من خطيبة الفنان بعدم رده على اتصالاتها التلفونية لفترة طويلة، وبالفعل تم دخول شقته، وتبين وجود جثته في الحمام.