تراند اليوم : "هنا شيحة" تتذكر "هيثم أحمد زكي": اللهم ارحم ميتًا ليس له أحد يدعو له...

لازال أصدقاء ومحبو الممثل المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، يتذكرونه بجميل دعائهم، بعد مضي أقل من شهر على وفاته المفاجئة التي تسببت في صدمة داخل الوسط الفني في مصر.

ونشرت الممثلة هنا شيحة، دعاءً لصديقها الراحل الذي وافته المنية في وقت مبكر في 7 نوفمبر الجاري داخل شقته، الأمر الذي عزاه تقرير الطب الشرعي إلى تناوله لمكمل غذائي لبناء العضلات، حيث كان يمارس رياضة الملاكمة.

وكتبت "هنا": "صباح الخير عليكم .. جمعه مباركه النهارده الجمعة الرابعة علي فراق هيثم .. ربنا يرحمه ويغفر له ويرضيه ويدخله الجنه من اوسع ابوابها .. : اللهم يا كريم يا عظيم يا غفور يا رحيم اغفر لموتانا ولموتى المسلمين، اللهم وسع قبورهم واغفر ذنوبهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبورهم رياضا" من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفراً من حفر النار".

وأضافت: "اللهم اجعل من فوقهم نورا ومن تحتهم نورا وعن يمينهم نورا وعن شمالهم نورا حتى تنقلهم في نور من نورك،اللهم اجعل الجنان هي دارهم وقرارهم، اللهم يسر حسابهم ويمن كتابهم وثقل بالميزان حسناتهم اللهم اجعل لقاءنا بهم في جنة الفردوس بجوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأسفل عرشك. اللهم يا مجيب دعوة الداعي إذا دعاك أجب دعائي ورجائي فلا إله لي غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وتابعت في سياق دعائها للممثل الراحل: اللهم اسق كل ميت تحت التراب غيثا يرتوي منه ترابه وتغسل معه ذنوبه .اللهم إني ذكرتهم فارزقني بمن يذكرني حين تنقطع بي اﻷسباب ♡ رحم الله أرواحا لا تعوّض ولا تولد مرة أخرى ، اللهم أغفر لمن عشنا معهم أجمل السنين وهزنا إليهم الحنين اللهم أجمعنا بهم في جنتك .اللهم آمين".

وواصلت "هنا": "اللهم آغفر لأغلى من غآبوا عن آلدنيآ ۈ آرحمہم ۈأحشرهہم في زمرة آلمتحآبين فيڳۈ اجعل ملتقآنآ بہم في الفردوس الآعلى يآرب آلعالمين♡!' رحم الله ضحكات لا تُنسى وملامح لا تغيب عن البال وحديثاً اشتقنا لسماعه رحم الله كل روح غاليه تحت الثرى ‏ يـاالله ياالله ياالله بـرد علـى قبـور موتـانا وموتـى امـــة محمد صلى الله عليه وسلم المسلميـن ببراد الجنة و اكسهم من السندس و الاستبرق يـارب اغفـر ذنوبهـم و ارحـمهم برحمتـك يـارب العالميـن..وارحم كل ميت من اموات المسلمين ليس له من يدعوله اللهم لا تحاسبهم بعدلك بل بفضلك وكرمك ومغفرتك فإنك انت الغفور الرحيم امين يا رب العالمين".