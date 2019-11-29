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الكشف عن ثروة الفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي

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كشفت صحيفة “الوطن” المصرية، أمس الخميس، عن الثروة التي كان يمتلكها الفنان المصري الراحل “هيثم أحمد زكي”، والتي سوف تؤول بقرار من المحكمة لأخيه غير الشقيق من الأم، رامي عز الدين.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الثروة تضم 3 وحدات سكنية، ومبلغ يقدر بـ 500 ألف جنيه وسيارة، وسيرثه أخيه غير الشقيق الذي يعيش في لندن “رامي”. وكان الأخ غير الشقيق للفنان الراحل قد حضر إلى مصر من لندن التي يعيش فيها مع والده رجل الأعمال المصري “عزالدين بركات” بعد الوفاة لتلقي واجب العزاء في أخيه.

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