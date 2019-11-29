شاهد: بعد ردها على منتقديها برسالة اعتذار .. هاشتاق “هند القحطاني” يعود من جديد و يتصدر...

عاد هاشتاق هند القحطاني للترند مرة أخرى ، وذلك بعدما نشرت مشهورة سناب شات فيديو جديد تقول فيه أنها تعتذر عن المقطع الأول الخاص بالرقص . ولكن الفيديو الجديد تسبب في صدمة للمغردين ، حيث كتبت القحطاني في بداية الفيديو على خلفية سوداء : ” أقدم شديد الأسف وبالغ الاعتذار على المقطع الذي جرح مشاعر الكثير منكم وتسبب في إيذاء نفسياتكم وهدم بيوتكم وحرف أبنائكم وشوه سمعتكم في أقصى الأرض وأدناها إذا أنني أنتمي لكم وأمثلكم” .

وأضافت : ” لذلك في السنابات القادمة أوجه لكم مقطع يعبر عن مدى اهتمامي برأيكم الذي أقض مضجعي وأدمع عيناي” . ولكن على غير المتوقع من رسالة القحطاني ، فقد نشرت فيديو جديد وهي ترقص بـ “شورت” بدلاً من أن تعتذر ، الأمر الذي أثار موجة من الجدل ، ودفع النشطاء للتأكيد على أنها تتعمد إثارة الجدل .