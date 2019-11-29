شاهد: لفظ غير لائق من فوز العتيبي لزوجها يثير الغضب على مواقع التواصل

نشرت الناشطة فوز العتيبي، مقطع فيديو، مع زوجها أحمد أثار استفزاز العديد من المواطنين.

وظهرت العتيبي، وهي ترتدي «قبعة» وتضع سماعات في أذنها، ثم طلب منها زوجها إسدال شعرها على كتفها.

وقالت لزوجها كلمة غير لائقة تطلب منه الكف عن الحديث، لكنها استجابت لطلبه وأسدلت شعرها وتبادلا القبلات.

وأثار المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه لا يوجد احترام بينها وبين زوجها.