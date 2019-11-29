شاهد: فنان شهير ينشر صورة من طفولته .. ويصدم متابعيه بعلبة السجائر

قرر عدد من الفنانين الحنين والعودة للماضي وذلك بنشر صورهم وهم أطفال ، ومشاركة جمهورهم هذه الذكريات . وبعد أن نشر أحمد حلمي الصورة الخاصة به في فترة المراهقة، فوجئ الجميع بمحمد هنيدي ينشر صورة له وهو طفل لم يتجاوز السنوات العشر وهو يمسك بالسجائر في يده.

حيث علق هنيدي على الصورة قائلاً : “لو كانوا كتبوا وقتها على السجاير اللي في إيدي أنها تدمر الصحة وتسبب قصر القامة.. كان زمان محدش قربلها دلوقتي”. ليعود هنيدي ويستكمل تعليقه عبر “تويتر” قائلاً “بس للأسف واضح أنهم كتبوا “احذر تسبب فرط من الوسامة الشديدة”.. عشان كده الكوكب كله بيشربها دلوقتي”.