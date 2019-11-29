ظهرت لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، بشكل مفاجئ وهي تبكي، معلنة عن إلغاء قرار منعها من السفر. ونشرت لينا مقطع فيديو قصير عبر خاصية القصص القصيرة، وهي منهارة من البكاء، وأكدت من خلاله أن قرار منعها من السفر تم إلغائه، وأنها ستعود إلى مصر قريبًا، حيث قالت: “لا أستطيع منع نفسي من البكاء كثيرًا”.
وأضافت: “قرار منعي من السفر تم إلغاؤه، وأستطيع العودة إلى بلدي الآن وزيارة عائلتي”. يذكر أن لينا الفيشاوي تعيش مع والدتها هند الحناوي في لندن، حيث تدرس هناك، وأعلنت وقت وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي أنها لا تستطيع القدوم إلى مصر بسبب والدها الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من السفر مجددا إلى انجلترا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لينا الفيشاوي تبكي وتفاجئ متابعيها بعودتها الى مصر لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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