كشف تفاصيل جديدة بشأن مسلسل تركي آل الشيخ .. يتنمي لهذه النوعية من الدراما

كشف السيناريست المصري، عمرو سمير عاطف، تفاصيل جديدة بشأن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في العمل الدرامي المنتظر. وقرّر آل الشيخ الشروع في كتابة مسلسل جديد ووفقاً لمواقع “مصراوي” وقال عاطف: هنبدأ في التعاون بعدما انتهي من مسلسل النهاية”.

وأكد سمير عاطف أن المستشار تركي آل الشيخ، لديه قصة جيدة للغاية، وعرضها عليه، ويمكنه تقديمها في شكل درامي جيد، بعدما تحمس إلى القصة التي عرضها عليه رئيس هيئة الترفيه. وأشار سمير عاطف إلى أن المسلسل يتنمي للدراما التشويقية البوليسية، ويتكون من 10 حلقات، كجزء أول، ومن المقرر أن يعرض على شبكة Netflix الشهيرة. وعلى الرغم من كل تلك التفاصيل، فإن عمرو سمير عاطف أكد أنه لم يشرع في الكتابة من الأصل، وأن الأمر مجرد فكرة رواها له “آل شيخ”، وأعجبته وتحمس لها، ويتمنى أن تخرج للجمهور بشكل جيد.