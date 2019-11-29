مشاعل الشحي وأحمد خميس في “بروفة” زفافهما الثاني.. شاهد!

انتهت الفنانة الإماراتية مشاعل الشحي وزوجها أحمد خميس، من التحضيرات النهائية لعرسهما الجديد؛ اللذان سبق وأعلنا عن إقامته بأحد الفنادق الكبري بدبي، حيث نشر الزوجان فيديو للمساتهما الأخيرة قبل بدء الزفاف رسميًا. ونشر كلا الزوجين فيديو لبروفة العرس الجديد، حيث ارتدت مشاعل فستانًا أبيض طويلاً وطرحة من النوع الملكي، كما ارتدى زوجها اللباس التقليدي للعرس، والمكوّن من “عباءة وشال”.

وعلقت مشاعل على الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”: “من بروفة عرسنا الجديد شو رأيكم”، وعلى الجانب الآخر كتب زوجها أحمد خميس على فيديو آخر من تحضيرات العرس: “حين نعشق لا نختار من نعشقهم، ولكن القدر يقودنا لأشخاص قد نجن بعشقهم”. وكانت مشاعل قد كشفت هي وزوجها عن تحضيرهما لإقامة حفل زفاف جديد، بعد مرور عامين على زواجهما. وقال أحمد خميس، خلال تصريحات تلفزيونية إنه سيقيم حفل زفاف جديد، لأنه لم يكن سعيدًا في حفل زفافه الذي أُقيم قبل عامين، مضيفًا: “هعمل حفل زفاف عشان متبسطتش في حفل الملكة، ومكانش معايا أهلي ولا حد من إخواني، وكان الحفل مش أسعد شيء في حياتي بل كان أسوأ شيء في حياتي”.

وأضاف “خميس”: “واحد منذ الصّغر ما شاف أهله ولا إخوانه، وفي حفلة الملكة قلت لهم ابعدوا واحد مستأنس مع زوجته، أبغي أرقص مع زوجتي اعطوني مساحتي، لكنني لم أستطع الرقص والفرح، وقلت لهم بدكم التصوير طيب صوروا وأنا مستأنس مع زوجتي”. وقالت مشاعل الشحي في ذات اللقاء التلفزيوني، إنهما سيتكفلان بكافة المصاريف وبكل درهم في الحفل، ولم يدعم حفل زفافهما أي “راع” مردفًة: “بنسوي هذا الحفل علشان أحمد”.

وأكدت الإماراتية مشاعل أن الحفل سيحمل الكثير من المفاجآت التي لم يشهدها أي حفل زفاف من قبل، مشددة على أنه ليس لديها أي مانع بارتداء فستان الزفاف الأبيض مجددًا، وأن هذا الحفل سيقام لدى عائلة أحمد، لأن الحفل الأول أُقيم لدى عائلتها. وعلى صعيد آخر، وضعت مشاعل الشحي حدًا للشائعات والأقاويل التي تنتشر عبر “السوشيال ميديا” ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتدائها أو خلعها للحجاب، وقالت: “أنا مو محجبة، ومنذ بداية ظهوري لم أرتدِ الحجاب كي أنزعه”. وأكدت ”الشحي“، أنها تضع “شيلة” على رأسها وليس حجابًا، لأن كلمة حجاب تعني تغطية الرأس كاملًا دون ظهور شعرها، إلا أنها تظهر دائمًا وهي تضع الشيلة على منتصف رأسها، ويظهر شعرها من الأمام وهذا هو “إستايل” تحب الظهور به. يُذكر أن مشاعل الشحي وأحمد خميس، تزوَّجا بعد قصة حب بينهما وذلك قبل عامين، ومنذ بداية ظهورهما على ”السوشيال ميديا“ وهما يتعرضان لانتقادات زادت مؤخرًا على خلفية ما أُشيع حول خلع مشاعل للحجاب.