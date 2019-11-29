شاهد.. بعد إفتتاح رسائل العشاق.. رسالة مؤثرة من يسرا وجيه لزوجها إيهاب فهمي

وجهت الفنانة الشابة يسرا وجيه، رسالة حب وفخر لزوجها الفنان إيهاب فهمي، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت يسرا عبر صفحتها قائلة :" معلش هطول عليكم المره ديه بالنسبالى مختلفه عن كل مره كتبت فيها لإيهاب فهمي اللى المره ديه مش هحب فيه كحبيبى ولا هتكلم عن دور بيعمله المره ديه هتكلم عليه كمدير كقائد للمعركه اه معركه لانه واجه صعوبات وتحديات كتير كان دايما كل هدفه من يوم موافق على تعينه مدير المسرح الكوميدي".

وتابعت :"كان عنده تحدى انه يفتتح المسرح العائم افتتاح جديد بعرض متميز ومن يومها قرر انه يختار العروض الى هيقدمها تكون عروض مميزه تليق بالمسرح الكوميدى كمسرح وبشخصيه ايهاب فهمى كفنان فاهم وواعى بكل ما يقدم وكل امله وطموحه انه يسمو بالفن ويرتقى بالمسرح وهذا كل

طموحه وامله منذ توليه هذا المنصب طول الوقت".

وأضافت يسرا قائلة :" عندك مخاوف وضغوطات ده بجانب شغلك وعملك النقابى لم تكل ولم تمل وكل يوم تزيد اصرار على محاربه كل الصعوبات والمشاكل والحمد لله كان الله دائما فى عونك حتى وصلنا للحظه التى طال انتظارها وهى فتح اول عرض من انتاجك كمدير للكوميدى ومنتظره اتفرج على العرض ومكنتش بحضر بروفات لأنى كنت قلقانه زيه بالظبط وعايزه كل حاجه وتفصيله تبقى بالميزان فكنت ببعد عن التوتر كنت منتظره بفارغ الصبر يوم الإفتتاح وكان النهارده".

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وأستكملت حديثها قائلة :" والنهارده اتفاجات بعرض ممتع مكتمل مبهر فيه كل حاجه حلوه فى تعب شهور ومجهود نااس ومشاكل كتير ولكن

بفضل الله كله كان تحت السيطره وطلع العرض للنور وطول ماحنا بنتفرج ايهاب يقولى مبسوطه العرض حلو بجد اقوله اه والله يجنن وجت اللحظه الحاسمه التحيه وتسقيف الناس وهو خافى دموع الفرح جواه وانا شايفها وفرحانه بيه وب انه فعلا كل يوم بسم الله ماشاء الله بيثبت انه قد اى مسؤليه فى زمن قل فيه متحملى المسؤليه.. بحبك يامدير العالم ياشاطر".

وأختتمت يسرا حديثها قائلة :"واخيرااا الشكر كل الشكر لكل انسان شارك فى هذا العرض انه يطلع للنور وكلمه للمخرج محمد ابراهيم محمد اللى من ساعة ماخرجت من العرض بقوله انت ازاى كده الف مبروك يامحمد يا شاطر بزياده ربنا يزيدك نجاحات اكتر واكتر.. مبرووووك للجميع عرض رسايل العشاق على مسرح ميامى بوسط البلد يوميًا عدا التلات الساعه ٧ مساء هتنبسطوا اوووى ومش هتندمووو خالص".

ليرد الفنان إيهاب فهمي عليها قائلًا :" ربنا يخليكى دايما فى ظهرى يا غاليه باحبك وكل حرف كتبتيه غالى لانه منك والحمد لله اولا واخيرا ودايما شيلنى وتعبانة معايا فى شغلى الصعب ست الكل".