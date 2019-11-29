أعربت الفنانة باكينام عز الدين عن سعادتها بالعمل مع الفنان صبري فواز، خلال مشاركتها في فيلمه الجديد «استدعاء ولي عمرو»، الذي يعرض على شاشة السينما خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما تم الانتهاء من التصوير.
أشارت الممثلة الشابة إلى أنها استفادت كثيرًا من الفنان صبري فواز من خلال القرب منه في العمل بالفيلم الجديد، مشيرًا إلى أنه يعمل بروح الجماعة وتعليم المواهب الصاعدة من خلال إعطائه النصائح، وعلىالمستوى الشخصي أنه يتعامل مع الجميع بمثابة الأخ.
عبّرت باكينام عن سعادتها الأولى بالتمثيل مع النجم الصاعد الموهوب محمد عز، بطل الفيلم، متمنيًا خوض التجربة مرة أخرى مع أسرة العمل، خصوصًا الفنان محمد عز والفنان صبري فواز.
وتعد باكينام أحد النجوم الشابة بفيلم استدعاء ولي عمرو الذي تدور إحداثه في إطار رومانسي كوميدي،تأليف محمد سمير
يشارك في بطولة الفيلم حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، ومي كساب، وندا بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محيي.
باكينام عز الدين موهبة شابة مصرية انطلقت في مجال التمثيل عن طريق بوابة المسرح منذ عشر سنوات، واعتبرت المسرح هو مصنع الممثل، وهو سبب اكتشاف موهبتها الفنية.
أضافت باكينام، أنها تقوم الآن بتسجيل مسلسل تلفزيوني خلال هذه الفترة للحاق بالعرض خلال الموسم الرمضاني 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر باكينام عزالدين: سعيدة بالعمل مع صبري فواز في استدعاء ولي عمرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.