باكينام عزالدين: سعيدة بالعمل مع صبري فواز في استدعاء ولي عمرو

أعربت الفنانة باكينام عز الدين عن سعادتها بالعمل مع الفنان صبري فواز، خلال مشاركتها في فيلمه الجديد «استدعاء ولي عمرو»، الذي يعرض على شاشة السينما خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما تم الانتهاء من التصوير.

أشارت الممثلة الشابة إلى أنها استفادت كثيرًا من الفنان صبري فواز من خلال القرب منه في العمل بالفيلم الجديد، مشيرًا إلى أنه يعمل بروح الجماعة وتعليم المواهب الصاعدة من خلال إعطائه النصائح، وعلى

المستوى الشخصي أنه يتعامل مع الجميع بمثابة الأخ.

عبّرت باكينام عن سعادتها الأولى بالتمثيل مع النجم الصاعد الموهوب محمد عز، بطل الفيلم، متمنيًا خوض التجربة مرة أخرى مع أسرة العمل، خصوصًا الفنان محمد عز والفنان صبري فواز.

وتعد باكينام أحد النجوم الشابة بفيلم استدعاء ولي عمرو الذي تدور إحداثه في إطار رومانسي كوميدي،تأليف محمد سمير

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مبروك، وإنتاج وائل عامر، وإخراج أحمد البدري، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة.

يشارك في بطولة الفيلم حورية فرغلي، ومحمد عز، وصبري فواز، ومحمد لطفي، وسماح أنور، ومحمد يونس، ومي كساب، وندا بهجت، وحمادة الليثي، والطفل فارس عامر، والوجوه الجديدة محمد الألفي وأحمد محيي.

باكينام عز الدين موهبة شابة مصرية انطلقت في مجال التمثيل عن طريق بوابة المسرح منذ عشر سنوات، واعتبرت المسرح هو مصنع الممثل، وهو سبب اكتشاف موهبتها الفنية.

أضافت باكينام، أنها تقوم الآن بتسجيل مسلسل تلفزيوني خلال هذه الفترة للحاق بالعرض خلال الموسم الرمضاني 2020.