حرصت الفنانة ناهد السباعي، على نعى الراحل هيثم أحمد زكي، مطالبة جمهورها بالدعاء له، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". والفيديوهات الشهير "إنستجرام". كتبت "السباعي" عبر صفحتها قائلة: "الجمعة الرابعة لهيثم أحمد زكي، برجاء الدعاء لهيثم ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعًا.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم". ولأمواتنا وأموات المسلمين جميعًا.. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم". يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي توفى عن عمر يناهز الـ35 عامًا إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور شهر على وفاته.. ناهد السباعي تطالب جمهورها بالدعاء لهيثم أحمد زكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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