اليوم.. أمسية بعنوان ذات الهمة بمكتبة مصر العامة

تقيم مكتبة مصر العامة بالزاوية الحمراء، بالتعاون مع صالون أوتار، أمسية ثقافية بعنوان "ذات الهمة"، وذلك فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، الجمعة 29 نوفمبر. الساعة الثالثة عصر اليوم، الجمعة 29 نوفمبر. من المقرر أن تتضمن الأمسية فقرات عدة متنوعة، منها معرض للوحات الفنية لبعض الفنانين، إضافة إلى اسكتش مسرحي، وكذلك إلقاء عدد من القصائد لمجموعة من الشعراء، إضافة إلى فقرات الموسيقى والغناء. عدة متنوعة، منها معرض للوحات الفنية لبعض الفنانين، إضافة إلى اسكتش مسرحي، وكذلك إلقاء عدد من القصائد لمجموعة من الشعراء، إضافة إلى فقرات الموسيقى والغناء.

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