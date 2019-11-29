تراند اليوم : في عيد ميلاد بوسي.. أحدث ظهور للفنانة المعتزلة نورا

ظهرت الفنانة المعتزلة نورا في عيد ميلاد شقيقتها بوسي، التي احتفلت مؤخرا بمرور 66 عاما من عمرها، بحضور ابنتيها سارة ومي نور الشريف والإعلامية بوسي شلبي وعدد من أفراد أسرتها.

بدت نورا في الحفل محتفظة بجمالها الطبيعي دون مكياج، وارتدت غطاء الرأس الذي تحرص على ارتدائه منذ سنوات، وتلقت سيلا من مدح المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان آخر ظهور لـ نورا في عزاء الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، التي حرصت على أن تكون في مقدمة معزيه، نظرا لرحيل والديه أحمد زكي وهالة فؤاد، وغياب كثير من أفراد أسرته.

كانت نورا اعتزلت في عز تألقها عام 1996، وارتدت الحجاب، وابتعدت عن الأعمال الفنية، ولكنها عادت إلى السوشيال ميديا عن طريق شخصية “روقة” التي جسدتها في فيلم “العار” والتي أصبح رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمونها للتعبير عن المرأة المصرية التي يحلمون بها.

يذكر أن نورا تبلغ من العمر 65 عاما وهي من مواليد 18 يونيو 1954.